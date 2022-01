Va a Selectiva Nacional de atletismo a Mazatán

El futuro de la nueva estrella del atletismo juvenil de alto rendimiento los tiene en sus manos el chamaco de 20 años Ulises Adrián Loza Cruz, el hijo de Héctor Hugo Loza Vaquera y Juana Rosa Cruz López, es pretendido por el maestro del atletismo mundial Rodolfo Gómez.

Ayer en mi diario recorrido por los campos deportivos de la ciudad de Monclova, Frontera y la región, llegué a la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha De la Cruz, en donde saludé al atleta del Team Álvaro Sport, el chamaco Ulises Loza.

¿LA PREGUNTA FUE, HOLA ULISES, QUÉ PLANES TIENES PARA ESTE 2022?

Son muchos mis objetivos, me dijo de inmediato, por lo pronto señor, le comento que la semana que entra, viajo con mi Maestro Licenciado Álvaro Eugenio Martínez a una competencia selectiva nacional, a Mazatlán Sinaloa, ahí me dicen habrá buscadores de talentos de Estadios Unidos.

¿ESA SELECTIVA ULISES, SERÁ PARA HACER BUENOS MARCAS?

Bueno como se acerca el 2024 los Juegos Olímpicos, a nuestro país, le interesa preparar sus atletas, y estas competencias serán de 1500 y 3000 mil metros, checar velocidad y otras dinámicas del atletismo.

Me platicó Ulises Loza, que esta competencia es para buscar valores en Medio fondo y fondo, para irlos preparando, aparte Loza estará en Juegos Nacionales de CONADE, en donde debe rectificar su calidad de número uno en Coahuila.

¿FISÍCAMENTE, CÓMO SE SIENTE ULISES LOZA, PARA ESTAS COMPETENCIAS?

Me considero preparado en un cien por ciento, he seguido punto por punto las indicaciones de mi Maestro Álvaro Eugenio Martínez, me preparo para salir a París en el 2024, me dice que puedo estar por allá.

Ulises Loza, es un atleta de resultados, su sueño es hacer buenos números la semana que entra en el selectivo nacional en Mazatlán, después asistir el mes que entra al mundial de atletismo en Oregón Estados Unidos, ojalá y que el Maestro Rodolfo Gómez venga por Loza, para pulirlo y en 2024, verlo con la representación de México, en los Juegos Olímpicos.