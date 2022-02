"Vas a escuchar los abucheos hasta en tus sueños"; Afición encaran a Pizarro

Ante los malos resultado que han mostrados Los Rayados de Monterrey, la afición de "La Pandilla" encaro a los jugadores Rodolfo Pizarro y Vincent Janssen a los que les pidieron mostrar una mejor cara en la cancha.

Pizarro fue el único que se detuvo para encarar a la afición que le pedía dar su mejor cara, a lo que el jugador se vio comprensivo ante los reclamos.

"¿Qué hacemos nosotros para sacar al mejor Pizarro?, tienes una oportunidad, un muy buen club que te paga bien y que te está dando una oportunidad de romperla, ¡hazlo carnal! reclamo un aficionado.

Pizarro reclamo que busca mejorar el club a lo que los aficionados le reclamaron la razón de porque el equipo continua en bajos puestos del tornero Grita México Clausura 2022 a lo que el jugador admitió que se encuentra en un mal momento.

"No he estado bien, pero también llevo tres partidos. No pasa nada, prefiero que me critiquen a mí que critiquen a otros, se le exige a los que pueden. Por algo es Monterrey, está lleno de exigencias, por algo somos el mejor equipo de la liga, no lo hemos demostrado. Están en todo su derecho de que exijan"

Loa aficionados han demostrado su inconformidad después de que el equipo hizo un mal desempeño en el mundial de clubes.