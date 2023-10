Ve Marcel Ruiz como un reto su llamado a la Selección

TOLUCA, México 06-Oct-2023 .-Marcel Ruiz tomó con alegría su convocatoria a la Selección Mexicana para los juegos de preparación contra Ghana y Alemania, pero entiende que es un reto por las críticas que enfrenta el futbol mexicano.

"Muy contento por el tema del llamado, he trabajado mucho para que se lograra y ahora afortunadamente se me da la oportunidad. Es importante que empecemos a levantar la mano, pero no solamente nosotros (los jóvenes), esto es de todos, debemos de empezar a hacer cosas diferentes.

"La situación está un poco complicada, ha estado lleno de críticas en los últimos años, pero ahora que es un Mundial en casa, es una muy buena oportunidad para revertir las cosas. Me siento preparado", expresó el jugador del Toluca.

Además de consolidarse en el Tri de Jaime Lozano, el mediocampista sueña con jugar en Europa.

"La experiencia va a ser bonita porque son rivales de mucha exigencia, creo que si alguien aspira a jugar en Europa, como es mi caso, tienes que estar preparado para jugar con este tipo de rivales porque es la élite del fútbol, como es el caso de Alemania", dijo.

Ruiz no iba a la Selección Nacional desde marzo pasado, aún bajo el mando de Diego Cocca.

"Lo estábamos esperando, era algo que tenía muchas ganas de poder vivir otra vez, se podría decir que es casi como un segundo debut porque la primera vez fue poco tiempo, hace mucho, y se vino una pausa larga entre convocatorias", comentó.