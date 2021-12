Vencieron a los Ballers de Monclova a domicilio

MONCLOVA.- Los Gaseros de Sabinas cerraron con todo ante los Ballers de Monclova en el último juego del rol regular, el partido se mantuvo inclinado todo el tiempo para los visitantes sacando la casta para triunfar 98-72, el jugador MVP del encuentro fue Jordi Palomino con 40 puntos.

A base de triples entre Jordi Palomino y Máximo Salazar, junto con la presión, así como una buena defensa, los Gaseros arrancaron a tambor batiente y en el primer cuarto lograron ponerse adelante con un 25-15. Para el segundo cuarto los de Sabinas, Coahuila no perdonaron a sus rivales ganando el periodo 29-18 para quedar con una ventaja cómoda en el medio tiempo.

En la contra parte de las acciones los Ballers de Monclova buscaron despertar tomando la ventaja ante sus rivales, la intensidad de los monclovenses no fue la de todos los juegos, en un combinado de errores no lograron acercarse un poco y cayeron 19-15. Para el cierre del juego en el último periodo los Gaseros demostraron estar encendidos llegando a 98 puntos, los Ballers no pudieron protagonizar y cerraron el año con un doloroso descalabro.