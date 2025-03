"Vengo a ayudar a ganar"; Diosbel Arias

El cubano Diosbel Arias, quien recién se integró al Spring Training de Acereros, reconoció que llegó a un equipo protagonista y dará lo mejor de sí para ayudar al equipo a ganar.

El encontrarse en el campo de entrenamiento con viejos conocidos como Logan Moore y Steven Moyers, le ayudó a Arias a tener una mejor adaptación. Tras una pronta integración al grupo, el cual le brindó un buen recibimiento, el oriundo de La Habana se puso a disposición del manager Homar Rojas y comenzó un trabajo intenso en busca de ganarse un lugar en el line up.

"Para ser sincero si me sorprendió un poco el cambio a los Acereros, pues siento que tuve un buen año con los Diablos, sin embargo, uno es profesional y además tenemos oportunidad de hacer lo que más nos gusta que es jugar a la pelota. Yo sé que Monclova es uno de los equipos que siempre es protagonista y vengo con la mentalidad de hacer las cosas todo lo mejor que se pueda para ayudar al equipo a ganar", dijo Arias en entrevista.

"La mayor parte de mi carrera he jugado en el infield, pero yo siempre he dicho que no tengo problema de poder jugar alguna otra posición, mientras yo esté en el lineup yo voy a dar lo mejor de mí ese día y a lo largo de la temporada".

Diosbel debutó en LMB en 2024 con la franela de los Diablos Rojos del México, con los que conquistó la Serie del Rey. El cubano finalizó la campaña con un porcentaje de .328 y 41 carreras anotadas, 57 imparables, 12 dobletes, cinco jonrones y 23 carreras producidas.

En postemporada bateó para .243 en 12 juegos, registró 9 hits con cuadrangular incluido y siete producciones.

"Es algo muy grande para mí en mi carrera, pues lograr un título es algo que todo pelotero quiere lograr, sobre todo por la manera en la que se dio, la experiencia fue muy bonita porque logramos levantarnos de un 0-3 y de ahí tomar impulso para ganar el campeonato", declaró el isleño sobre el título del que fue parte con la pandilla escarlata.

Con una versatilidad que le permite jugar varias posiciones a la defensiva, Diosbel Arias se desempeñó la mayor parte de la campaña anterior en la tercera base, aunque también puede figurar alrededor de la segunda, en primera base y en las paradas cortas.