Vettel da positivo a Covid-19; Hülkenberg tomará su lugar en Bahréin

Aston Martin anunció el positivo a Covid-19 del piloto alemán Sebastian Vettel, que no podrá correr el GP de Bahréin 2022 con el que arrancará la nueva temporada del Mundial de Fórmula 1 este fin de semana.

Asimismo, la escudería británica dijo que será Nico Hülkenberg, piloto alemán de 34 años, el que correrá en su lugar.

Por tanto, Lance Stroll estará acompañado por el piloto reserva del equipo, que ya sustituyó al canadiense y a Sergio Pérez por la misma causa en 2020 cuando la formación afincada en Silverstone aún se llamaba Racing Point.

Además, el próximo fin de semana se disputa el segundo Gran Premio de la nueva temporada, el de Arabia Saudí, pero viendo lo rápido que se recuperó Daniel Ricciardo desde su positivo, el viernes 13 de marzo, y que ya fue dado de alta este miércoles, es muy probable que Vettel sea de la partida en el circuito de Jeddah.

Hülkenberg, ganador absoluto de la prueba de resistencia de las 24 Horas de Le Mans de 2015, corrió desde 2010 hasta 2020 en Fórmula 1 para Williams, Force India, Sauber, Renault y Racing Point. Es el piloto con mayor número de presencias en F1 sin haber subido nunca a un podio.

Aston Martin no estuvo en una posición destacada de los test y parece tener a cuatro o cinco equipos por delante, por lo que Nico Hulkenberg, que además no conoce los nuevos coches salvo por el simulador, no es probable que tenga muchas opciones de lucimiento en Bahréin.

El podio para el equipo de Silverstone parece más lejos que cuando Hulkenberg suplió en 2020 a ´Checo´, ya que aquel Racing Point era un verdadero clon del Mercedes campeón de 2019. Ahora, no es el caso.