Carlos Alcaraz elimina a Arthur Rinderknech y se clasifica a semifinales en Queen's

Carlos Alcaraz cumplió con su parte para eliminar este viernes al 'lucky loser' francés Arthur Rinderknech (7-5, 6-4) y clasificarse a semifinales del torneo de Queen's, a diez días del inicio de Wimbledon, donde tratará de defender su doble corona.

El N.2 del mundo logró su 40ª victoria de la temporada, la 16ª consecutiva, en 1 hora y 20 minutos ante el combativo francés (N.80 del mundo), que estuvo a dos puntos de apuntarse el primer set (5-4, 0-30).

Alcaraz, de 22 años, reaccionó a tiempo y se clasificó a la 39ª final de su joven carrera.

No me siento invencible. Obviamente, las victorias me dan confianza. Ahora mismo mi confianza está muy alta y es algo que siento en la pista", confesó el ganador de las dos últimas ediciones de Wimbledon y campeón en Queen's en 2023.

Se enfrentará el sábado a su veterano compatriota Roberto Bautista, de 37 años, que dio la sorpresa al eliminar al joven danés Holger Rune 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-2.

En la otra semifinal se verán las caras el británico Jack Draper, actual 6º del mundo, y el checo Jiri Lehecka, 30ª en la clasificación ATP y que no ha perdido un solo set esta semana.