Vuelve árbitro a la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO 16-Aug-2023 .-Fernando Hernández reaparecerá en la Liga MX como árbitro central del FC Juárez vs. Chivas.

El silbante fue suspendido 12 partidos luego de que el 1 de abril pasado en el duelo entre América y León en el Estadio Azteca, agrediera al futbolista Lucas Romero.

"Fernando Hernández como árbitro va a ser el mismo, simplemente no se va a volver a equivocar de la manera que lo hizo y eso es un compromiso.

"Hay un momento de desequilibrio emocional de muchas partes, incluyendo jugadores, directores técnicos, bancas, árbitros y se da una situación que es un error el no haber tenido la tranquilidad para poder darme cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento", dijo Hernández en un video publicado por la FMF.

El silbante dijo que no se percató de la agresión hasta terminado el partido.

"En mi cabeza estaba el que yo iba a dar un paso de manera natural, iba hacia el frente y no fue así. Ante una imagen, cómo justificas las cosas de otra forma. Lo primero que pensé fue que mi carrera se acabó.

"Fue un parteaguas en mí, en mi familia, en el futbol mexicano y mundial, es un acto sin precedentes del cual no me siento orgulloso, podemos ser ejemplo, pero no para las cosas malas. El compromiso de Fernando Hernández es muy grande, pero más importante para conmigo mismo, sé que tengo la capacidad para revertir esta situación, tengo que dar la mejor versión de Fernando de aquí en adelante", agregó.