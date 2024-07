Welcome to Necaxa: FX y Disney+ Latinoamérica encargan una docuserie

FX y Disney+ Latin America han dado luz verde a una nueva docuserie centrada en el querido equipo de fútbol mexicano, el Club Necaxa. Este proyecto contará con la participación de Eva Longoria y el dúo de "Welcome to Wrexham", Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes no solo serán productores ejecutivos, sino también protagonistas en pantalla.

El acuerdo con FX y Disney+ se cerró tres meses después de que Reynolds y McElhenney se unieran a Longoria como inversionistas en el Club Necaxa. La filmación de la serie, aún sin título, comenzó hoy en Aguascalientes, México, ciudad conocida como la "tierra de la gente buena", a donde el equipo se trasladó recientemente tras varias temporadas difíciles en su hogar original, la Ciudad de México. La serie será bilingüe, presentándose tanto en inglés como en español, ampliando su alcance a una audiencia diversa.

Un Modelo Probado y Adaptado a México

La docuserie sigue el modelo de "Welcome to Wrexham" de FX, que documentó la revitalización de un equipo de fútbol galés tras la compra por parte de Reynolds y McElhenney en 2021. Según FX, la serie seguirá al Necaxa en su esfuerzo por recuperar su lugar entre los mejores equipos de México, mientras su propietaria mexicano-americana, Eva Longoria, intenta infundir nueva vida al equipo con la ayuda de sus amigos de alto perfil, incluidos los nuevos copropietarios McElhenney y Reynolds.

Reynolds y McElhenney compraron el Club Necaxa, un club centenario, con la idea de aplicar el exitoso modelo de "Wrexham" en otro país. Trabajando junto a Longoria y los inversionistas Al Tylis y Sam Porter, buscan mejorar la posición del Necaxa y aumentar su perfil en los círculos deportivos internacionales, en un momento de creciente demanda televisiva y de streaming de contenido relacionado con el fútbol. Longoria fue clave para atraer a Reynolds y McElhenney al grupo de inversionistas.

Producción y Expectativas

La serie será producida por Hyphenate Media Group de Longoria, la compañía que lanzó el año pasado en asociación con el ejecutivo de Banijay, Cris Abrego. Además de Longoria, McElhenney y Reynolds, también son productores ejecutivos Rachelle Mendez, Nick Frenkel, Jackie Cohn, George Dewey y Alex Fumero. El proyecto contará con la colaboración de More Better Productions, Maximum Effort Productions y 3 Arts Entertainment.

Reynolds, conocido por su papel en "Deadpool" y con una sólida trayectoria como inversionista y emprendedor, y McElhenney, célebre por sus comedias "It´s Always Sunny in Philadelphia" y "Mythic Quest", realizaron la inversión a través de su compañía R.R. McReynolds, que posee Wrexham AFC.

La serie "Welcome to Wrexham" de FX, que inició su tercera temporada el 2 de mayo, ha documentado la revitalización de la ciudad galesa tras la inversión en su equipo de fútbol. La primera temporada ganó cinco premios Emmy en 2023, incluyendo el trofeo a mejor programa de realidad no estructurada. Con este antecedente, las expectativas para la docuserie sobre el Club Necaxa son altas, anticipando una nueva ola de éxito y visibilidad para el fútbol mexicano en la plataforma global.