Wirfin Obispo se suma al libro de récords

El beisbol es un deporte que como te da frutos otro día te los quita, el inicio de la temporada 2021 no fue el mejor para "El Mago" Wirfin Obispo pelotero dominicano, inició la campaña con los Sultanes de Monterrey y en un movimiento por otro pelotero pasó a ser de los Pericos de Puebla, donde no tuvo sus mejores salidas.

Para el cierre de la temporada la organización de los Acereros de Monclova mandó a dos lanzadores a cambio de los derechos del dominicano que sumo al récord de doble rescate en un solo día de la Liga Mexicana de Beisbol, pero además convirtiéndose en uno de los pocos que lo ha logrado con los Acereros de Monclova.

Una tarde noche de fantasía fue la que vivió el Mago en contra de sus ex compañeros Sultanes de Monterrey a quienes dejó silenciados al cerrar los dos encuentros de la doble cartelera y con un festejo como los que se le conocen a la Wirfin Obispo celebró ambos cierres, demostrando su calidad y entrega a la casaca de los campeones, al término del encuentro expresó su sentir con su nuevo equipo.

"La verdad que me siento muy contento, no esperaba todo esto y no tengo palabras para describir todo esto, me sorprendí como me recibieron todos los compañeros y la fanaticada, me están dando un trato que no me lo esperaba, estoy disponible para lo que sea para ayudar al equipo".