"Ya no eres la deportista que conocí"; José Ramón Fernández arremete contra Guevara

José Ramón Fernández, uno de los comentaristas deportivos más longevos y respetados de México, se lanzó contra la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, esto por el escándalo que se desato por las nadadores que lograron 4 medallas de oro en el mundial de natación en Egipto.

Fue a través de sus redes sociales, en donde el reconocido periodista de ESPN externó su desacuerdo con la forma en la que Guevara ha desempeñado su función, señalando que este la "desconoce", afirmando esta no era así en sus tiempo de deportista.

Asimismo, aprovechó para poder señalar que esta solo esta buscando defender a Kiril Todorov, acusado de corrupción, desvío de recursos públicos y opacidad en la justificación de gastos de la FMN.

"No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, por qué has cambiado tanto? Tu fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado. #AnaGuevara" escribió el comentarista acompañado de un video del periodista, Ciro Gómez Leyva.

Así como José Ramón arremetió en contra de la directora de la CONADE, otros "talentos" y comunicólogos en México han externado su desacuerdo con ella y la forma en la que ha manejado el problema con los atletas de natación.