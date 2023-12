Ya ponen a Fernando Gago en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 15-Dec-2023 .-Fernando Gago sigue tomando fuerza para dirigir a las Chivas en el Clausura 2024.

En Argentina ya se hizo eco del interés por el técnico argentino, quien tendría su tercera experiencia en los banquillos, luego de su paso por Racing y Aldosivi.

Por Gago, de 37 años, también se habría interesado el Cruzeiro brasileño, pero, de acuerdo al Diario Olé, la negociación se habría terminado, ya que el DT llevaba un par de asistentes y especialistas en video.

El "Pintita", como apodan al ex mediocampista de Boca Juniors y Real Madrid, entre otros, debutó como DT en Aldosivi y luego pasó con el Racing de Avellaneda, donde conquistó el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022.

Cuestionado a su llegada a La Academia, Gago definió su estilo como entrenador.

"Tratar de jugar al futbol, de tener un buen juego, de tratar de ser un equipo que domine al rival, que proponga en todos los campos de juego de la misma forma, y que sea un equipo intenso, agresivo y que tenga deseos de ganar.

"Un equipo protagonista, que domine, que sea ofensivo. El tener posesión significa intentar querer atacar, no me interesa tener la posesión para no lastimar al rival, por eso dependerá mucho de los futbolistas, que vayan agarrando la idea, no es que tenga una forma de jugar, es la que creo y la que más me gusta y a partir de ahí, tratar de potenciar a cada jugador", mencionó Gago.

El sello de Gago es pelear la posesión del balón, pero siempre para atacar. Esto se ve reflejado en la determinación y rapidez con que sus jugadores buscan recuperarlo de manera inmediata, tanto en el momento posterior a la pérdida como después de un reinicio de juego con una presión alta y agresiva.

El objetivo en ambas intervenciones es tomar la iniciativa del juego lo más pronto posible, lo que normalmente afecta en defensa, pues toma a sus equipos mal parados.

ENTÉRATE

Gago jugó en Boca Juniors, Real Madrid, Vélez, AS Roma y Valencia, padeciendo 23 lesiones, según Transfermarkt, lo que provocó pasar 3 años y 5 meses de su carrera recuperándose.

El paso del 'Pintita'

Chivas sería la tercera aventura de Fernando Gago como entrenador.

Aldosivi (2021)

7 triunfos

3 empates

16 derrotas

Racing (2021-2023)

53 victorias

28 empates

28 derrotas