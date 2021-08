Yulimar Rojas rompe el récord mundial en triple salto femenino en los J.O.

La atleta Yulimar Rojas rompió el récord mundial en triple salto femenino para obtener la medalla de oro para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Yulimar Rojas alcanzó a romper el récord mundial y olímpico en su último intento con un salto de 15.67 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El récord mundial se estableció en 1995 por la ucraniana Inessa Kravets quien logró un salto triple de 15.50 metros.

En su cuenta de Twitter, Yulimar Rojas dedicó su victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio a su país, Venezuela.

"Estoy feliz, estoy emocionada, estoy que no me lo creo. Es un momento único y no sé cómo describirlo"

YULIMAR ROJAS, ATLETA

Con el triunfo de la venezolana Yulimar Rojas no solo ha roto un récord mundial y olímpico en la categoría de triple salto femenino y ha ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que es la primera mujer venezolana en ganar una medalla de oro olímpica.

Además, Yulimar Rojas completó los Juegos Olímpicos de Tokio con más medallas para Venezuela.

Por otro lado, la portuguesa Patricia Mamona fue quien quedó en segundo lugar, ganando la medalla de plata con 15.01 metros, un récord nacional.

El bronce fue para la española Ana Peleteiro quien también batió un récord nacional con 14.81 metros en la categoría de salto triple femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Con Yulimar hemos llorado, nos hemos reído juntas, hemos luchado juntas y también hemos competido la una con la otra. Por lo tanto, solo tengo palabras de admiración y de agradecimiento por darme la oportunidad de ser su compañera de entrenamiento y su amiga"