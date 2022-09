Zintro Luchador el tóxico del cuadrilátero

MONCLOVA.- Una gran camada de luchadores nacieron en Monclova alrededor de 17 años, muchos siguen vigentes dentro del encordado, algunos manteniendo su máscara, otros la han perdido pero hicieron un cambio para seguir vigentes entre gusto del público, tal es el caso del rudo Zintro.

Conocido en los últimos meses como "El tóxico" del ring ha marcado un rumbo en su carrera después de haber perdido su máscara en una lucha de enjaulados, Zintro tiene una trayectoria de más de 15 años sobre el ring, durante su trayecto se ha colocado como uno de los antagonistas favoritos en su nueva faceta, siendo un gran dolor de cabeza para el bando de los técnicos.

El esteta proviene de una familia luchística de grandes personajes, sus hermanos Halcón Negro exponente de muchos años en el Consejo Mundial de lucha libre tiene más de 20 años sobre los encordados, también su hermano Doverman.

Sus inicios en el pancracio

Mi padre era anunciador de los carteles de lucha libre, mis hermanos y yo siempre estuvimos cerca de los cuadriláteros, ellos tuvieron la dicha de entrenar en México y luchando por allá, yo sinceramente no quería ser luchador, pero Doverman me invitó a entrenar, de tanto hacerlo me terminé enamorando de este deporte hasta que debute.

Los maestros de Zintro

El principal de ellos fue Doverman, juntos entrenábamos diario seis horas hasta que aprendimos todo lo base, también en mi carrera estuvo el maestro Chacho Herodes que en paz descanse a él le aprendimos grandes cosas.

El debut sobre el ring

La fecha exacta no la recuerdo, lo que si tengo presente es que en mi primera lucha me enfrenté a otro novato, pero tenía más colmillo y logró darme una buena apaleada, cuando bajé del ring lo primero que dije fue este deporte no es para mí, a la postre decidí hacerme rudo donde me fue mucho mejor, además de donde realmente despegó mi carrera.

Un mote único

El nombre de Zintro nació gracias a una empresa donde yo trabajaba, ahí siempre apoyaban a los deportistas, entonces realicé la propuesta, decidieron darme el apoyo lo único que me pedían fue ponerme este nombre, en su momento no le tomé importancia, pero ahora me doy cuenta de lo importante que es darle identificación al personaje y al nombre que representas.

Sus mayores logros

Mi primer gran logro fue obtener la cabellera del luchador el original, junto a otra que no recuerdo, también fue haber destapado al Relámpago de Veracruz aquí en Monclova, fue un combate muy pesado, las heridas en mi cabeza fueron críticas ya que tarde mucho en que sanaran.

El ídolo de Zintro

Dentro de este mundo me siento muy identificado con el Pirata Morgan, tuve la oportunidad de tenerlo como rival, al término de la pelea le revelé mi respeto y admiración hacia su persona.

La pérdida de su mayor tesoro y su nueva cara en la lucha libre

Muchas veces lo dije públicamente cuando yo pierda mi máscara dejaré de luchar, pero más allá de todo cuando perdí mi tapa mucha gente se comunicó conmigo a través de mensajes, llamadas, redes sociales expresando su apoyo en que no dejara los cuadriláteros, la primera vez que iba a saltar al ring sin mi mayor tesoro me sentía nervioso sin saber que sucedería.

Tenía mucha inseguridad, dentro de lo malo, existe lo bueno que vino más auge sin máscara, el trabajo aumento, agradezco a los promotores en que me sigan dando la oportunidad de seguir presentándome en las arenas.

"Finalmente quiero agradecer a todas las personas que me han seguido y mostrado sus muestras de apoyo luego de estar en esta faceta, hay Zintro para más rato aquí seguiremos peleando fuerte para no defrauda a nuestros seguidores".