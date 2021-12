Abusa de la nieta de su pareja

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 60 años fue turnado ante las autoridades al ser acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja de ocho años de edad. La niña confesó el aberrante hecho a su madre y abuela luego que la encontraron acomodándose el pantalón en una de las habitaciones de la vivienda en la que reside en la colonia Guerrero.

Esteban Verduzco Gallegos, vecino de la calle 33, número 1100, de la colonia en mención, es quien enfrenta cargos por abuso sexual ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, dependencia donde fue consignado por la Policía.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando Cindy ´N´, madre de la pequeña Mía ´N´, de ocho años, entró repentinamente a una habitación en compañía de su mamá, quien es pareja desde hace 20 años de Esteban, luego que este salió del cuarto.

Al encontrar presuntamente a la pequeña subiéndose el mallón, su madre y abuela comenzaron a cuestionarla sobre que pasaba, tornándose nerviosa.

´Es que si te digo te vas a enojar´ fueron las palabras que le provocaron un nudo en la garganta a la madre de Mía ´N´, quien no dudó no un segundo en darle confianza a la pequeña hasta que confesó que su ´abuelo´ la había tocado donde no debía.

Al escuchar lo anterior, Cindy ´N´ arremetió contra Esteban siendo Alejandro ´N´, padre de la niña quien cegado por la furia, se le fue encima al enterarse de lo que, presuntamente, le había hecho a su pequeña.

La abuela y la madre de la víctima llamaron al 911, acudiendo con rapidez elementos de la Policía Municipal hasta la calle 33 con calle 6 de dicho sector, donde intervinieron y calmaron los ánimos al escuchar las dos partes.

La menor y su madre fueron abordadas en una patrulla mientras que Alejandro ´N´ Y Esteban fueron trasladados a la jefatura en otra unidad. El padre de familia fue asegurado por tratar de hacer justicia por mano propia, mientras que Esteban quedó arrestado por el abuso en agravio de la niña.

La pequeña narró al juez calificador como sucedieron los hechos, trascendiendo que, en otra ocasión, la menor había presentado una actitud extraña pero en ese momento la edad con la que contaba no ayudó a esclarecer lo que le sucedía.

Al exterior de la corporación policiaca se mantuvo pendiente la abuela materna de la víctima. ´Espero por el bien de la niña que no sea cierto. Él la vio nacer, son 20 años a su lado pero si esto es verdad, sólo que se haga justicia´ indicó.

Finalmente, Esteban fue turnado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres donde enfrentara cargos por abuso sexual en contra de la nieta de su pareja, por lo que será en dicha dependencia donde se resuelva la situación legal del imputado.