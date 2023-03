Acosa ´pistolero´ a su ex pareja

MONCLOVA, COAH.- Una descontrolada mujer causó la movilización de las autoridades en calles de la colonia Guerrero al asegurar que su ex pareja fue a buscarla para amenazarla de muerte, al empuñar una pistola.

Fue la mañana de ayer cuando la supuesta afectada llamó al 911 para pedir auxilio, asegurando que su ex había llegado a buscarla a su domicilio ubicado en la calle 35, marcado con el número 1210, empuñando un arma de fuego.

Temiendo que el supuesto pistolero abriera fuego en contra de la mujer, la Policía Municipal se desplegó con rapidez hasta el cruce con la calle 10, pero el supuesto civil armado ya había escapado.

La víctima aseguró que se trataba de su ex, quien al no soportar no tenerla, constantemente la hostigaba hecho que la orilló a buscar una orden de restricción, misma que la mañana de ayer, supuestamente, violó al ir a buscarla.

Elementos preventivos se desplegaron en búsqueda del sujeto, quien vestía playera de color negro y pantalón mezclilla en el mismo tono, mismo que había huido con rumbo a la avenida Sur.

Sin embargo, la Policía no lo ubicó hasta minutos después, descartando que se encontrara armado. Así mismo, fue un vecino quien aseguró que el tipo no había acudido armado a buscar a su ex.

Ante esto, los Policías se retiraron del sitio, quedando todo en una falsa movilización.