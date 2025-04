´Arremanga´ pipa a neorositense

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente ocurrido sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales, luego que el conductor de una pipa cargada con agua potable impactó un automóvil en el que viajaba una familia originaria de Nueva Rosita.

El percance se registró alrededor de las 11:30 horas de ayer, sobre el carril lateral del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, en su cruce con la avenida Industrial.

Benjamín Tovar Galicia, de 48 años y habitante de Nueva Rosita, manejaba un Nissan Altima gris acompañado por dos mujeres y una menor de edad cuando, al desconocer que dicho carril es libre, se detuvo en el semáforo.

Jacinto Ledezma, chofer de la pipa y vecino de la colonia Colinas de Santiago, explicó que circulaba en dirección al sur con destino al Hospital Saint Marie para abastecer de agua cuando ocurrió el impacto. "Traté de detenerme, pero por el peso de la pipa no pude. Él no debió haberse frenado. No logré esquivarlo y acabé pegándole en un lado", declaró Ledezma.

Debido a la colisión, el Nissan Altima terminó sobre la banqueta con severos daños en el costado izquierdo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y brindaron atención pre hospitalaria a Benjamín Tovar Galicia, quien fue trasladado a la Clínica del ISSSTE para recibir atención médica especializada.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal abanderaron la zona hasta la llegada de sus compañeros de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, el chofer de la pipa y una de las tripulantes del Nissan fueron trasladados a la Comandancia en espera de llegar a un acuerdo.

Debido a los daños considerables, el Nissan fue remolcado por una grúa hasta un corralón.