¡Asaltan tienda! Los delincuentes encerraron en la bodega a sus víctimas

MONCLOVA, COAH.- Delincuentes armados asaltaron y encerraron en la bodega a los trabajadores de una tienda de conveniencia para escapar sin prisa después de haber perpetrado el atraco.

El violento robo a mano armada ocurrió el miércoles a las 03:00 horas, en una tienda ubicada en la colonia Miravalle, dónde fue requerida la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento del asalto contra los dependientes y el negocio.

Trascendió que elementos de la Policía Municipal encontraron a las víctimas del asalto, supuestamente, cuando aún se encontraban encerradas en la tienda e informaron a los uniformados que el robo con violencia ocurrió a las 02:00 horas pero no pudieron reportar ni pedir ayuda hasta una hora después, porque no se animaron a salir hasta que pensaron que los delincuentes ya no estaban en el sitio.

Los uniformados no pudieron ni revisar los videos captados por las cámaras de vigilancia debido a que la entrada principal del local tenía las puertas cerradas y los hampones se llevaron las llaves, hecho por el que los representantes de la ley ya no pudieron hacer nada para ir tras la pista de los responsables del ilícito y solo reforzaron la seguridad con rondines de vigilancia en ese y otros negocios para evitar más robos a mano armada.