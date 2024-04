Ataca 'Caín' con hacha a 'Abel'

MONCLOVA, COAH.- Con una herida en la espalda terminó un moderno 'Abel' luego que su hermano, harto de solventar sus gastos, lo atacó con una hacha al enfrascarse en una pelea en su domicilio en la colonia Primero de Mayo.

Los hechos que desataron la movilización de las autoridades y socorristas del GRUM y el GUBC, ocurrió la tarde de ayer, cuando Armando Armendáriz Mendoza de 51 años, terminó con una herida en la espalda, por fortuna, superficial, luego que su hermano Raymundo, le tiró con un hacha mientras se encontraban en el domicilio que comparten en la calle Manuel M. Ponce, número 1469.

'Ya me tiene harto, no paga ni luz ni agua, yo mantengo a mi familia y no tengo porque cargar con él. Nada más sirve para hacer desfiguros cuando anda borracho, hasta se encuera pero cuando le hablo a la Policía ni vienen' dijo molesto Raymundo a los oficiales de Tránsito Municipal que fueron alertados sobre el alarmante reporte de un hombre herido por arma blanca en la casa de los hermanos Armendáriz Mendoza.

Por otra parte, Armando exigía a los oficiales que arrestaran a 'Caín' por haberlo agredido.

'Sáquenlo, o quieren que se los saque yo con todo y el hacha' gritaba furioso Armando a los uniformados mientras recibía los primeros auxilios por parte de los socorristas del GRUM y elementos del GUBC.

Al ver que la lesión con la que resultó Armando era superficial y que su agresor estaba atrincherado en su vivienda, los representantes de la ley orientaron al herido a formalizar su denuncia ante el Ministerio Público al igual que a Raymundo, para que resolvieran de la mejor manera la situación de estar viviendo en la misma casa.