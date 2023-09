Ataca sabinense a mujer monclovense

Un sabinense atacó a su pareja en Monclova, David Antonio Reyes Liciaga utilizó un cuchillo de carnicero para intentar matarla, por fortuna solo le provocó una herida en su mano derecha, la víctima interpondrá una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Fue el sábado 23 de septiembre a las 10:00 de la mañana cuando David Antonio Reyes Liciaga de 31 años entró a la casa de Ana María Álvarez Rocha en la colonia Monclova 400, en estado intoxicado le preguntó que donde había estado a lo que ella le contestó que fue a dejar a su niño.

"Estábamos en la cocina y me preguntó que si yo lo odiaba y le dije que me caía mal pero que a él le valía, entonces el agarró el cuchillo y dijo ¨esto es para que me odies cu..¨ y me rajó la mano derecha cuando intenté protegerme, estaba llena de sangre y me dolía mucho".

Ana María le gritó porqué lo había hecho, lo que fue escuchado por su hijo de 12 años de edad, y acto seguido Antonio tomó el mismo cuchillo y se hirió en el antebrazo para acabar con su vida, y se fue del lugar. Ana pidió un taxi que la llevó a la Cruz Roja de donde salió hasta después de las 2:00 de la tarde y por el dolor y los medicamentos se durmió.

Ayer domingo acudió al ministerio Público para realizar la denuncia pero le pidieron hacerlo ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer donde acudirá a levantar la denuncia esta semana con el fin de que se haga justicia.

En entrevista para Periódico La Voz, explicó que se conocieron hace un año mediante Facebook, es originario de Sabinas con domicilio en la colonia Montes calle Abedul número 929, quien la visitaba de forma regular y mantenían una relación no formal.

Tenían buena comunicación y hablaban regularmente, pero hace tres meses él llegó a visitarla de regreso de Monterrey solamente para agredirla, le rompió su vestido y quebró cosas de su casa, en ese momento Seguridad Pública levantó el acta del hecho.

"Esta semana supe que empezó a drogarse, porque su mamá me dijo que desde los veinte años empezó en ese mundo, fumaba marihuana e inhalar cristal, llegó ese día como si nada y llegó a estos extremos"

Señaló que ese mismo día llegaron sus papás para llevárselo luego que Ana María les avisara lo que había ocurrido, sin embargo ya no supo qué otra cosa había ocurrido para ir a tratarse la herida que le provocó. Tiene miedo que vuelva a intentar herirla y acabar con su vida, pues conoce donde vive y desea que las autoridades puedan darle seguimiento.