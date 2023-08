Aterroriza a deudora

MONCLOVA, COAH.- Un colombiano que aterrorizaba a una mujer con amenazas de muerte por una deuda de préstamos por Facebook, fue arrestado por la Policía y acabó a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de amenazas y lo que resulte.

Se trata de un hombre identificado como Jason Enrique Ramos Tacha de 32 años de edad, quién tiene domicilio ubicado en la calle Ramos Arizpe en la Zona Centro.

Los hechos ocurrieron el jueves a las 12:30 del mediodía, cuando María Zúñiga Dávila de 35 años, pidió ayuda de la Policía Municipal en la calle Juan Antonio de la Fuente entre Jesús Carranza y la calle Matamoros en la colonia Primero de Mayo, donde un delincuente la extorsionaba mediante bajo la amenaza matarla a ella y a sus familiares.

Oficiales de la unidad 221 de Seguridad Pública se trasladaron al lugar del reporte donde la denunciante acusó a su agresor señalándolo directamente.

"Este es el hombre que me matar y le va a hacer daño a mi familia porque le debo dinero y me atrasé en los pagos, ahora me exige que le dé la cantidad de 1200 pesos diarios si no le va a ordenar a sus hombres que me maten" dijo aterrorizada la afectada.

Al escuchar a la víctima, el colombiano alardeó con los Policías diciendo que tenía influencias y más se iban a tardar ellos en llevarlo a las celdas que él en conseguir su libertad, al mismo tiempo que seguía amenazando a su víctima, diciéndole que no sabía en lo que se había metido, que le diera el dinero que le exigía o de lo contrario se iba a arrepentir.

Por ese motivo, los oficiales de la Policía Municipal procedieron con la legal detención de Jason Ramos Tacha, quien fue encarcelado en los separos de la Comandancia Municipal y acabó consignado ante el Ministerio Público.