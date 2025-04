Atoran a ´mión´ con tremendo cuchillote

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía ser una simple urgencia fisiológica terminó con una visita directa a las celdas municipales para un vecino de la colonia Praderas del Sur, que no sólo fue sorprendido haciendo de las suyas en plena vía pública, sino que además portaba un cuchillo de tamaño respetable. Porque claro, uno nunca sabe cuándo necesitará defenderse... ¿mientras orina?

Fue alrededor de las 13:30 horas de ayer cuando elementos de la Policía Preventiva patrullaban tranquilamente sobre la calle Villa Española, entre Valle del Mirador y Valle de la Colina, cuando se toparon con una escena difícil de ignorar: un sujeto, despreocupado y con la vejiga a punto de estallar, aliviándose en plena calle como si fuera lo más normal del mundo.

Al verlo, los uniformados detuvieron la unidad y descendieron para hacerle saber al individuo –quien parecía parte del mobiliario urbano en ese momento– que estaba cometiendo una falta administrativa.

Juan de Dios Espino Díaz, de 26 años, habitante esa misma calle, trató de librarla con la clásica: "Ya no aguantaba". Pero esta vez, el cuento del "ya me andaba" no fue suficiente.

Siguiendo los protocolos de actuación (porque sí, hasta los que hacen pipí en la calle merecen un trato profesional), los oficiales procedieron a una revisión corporal, encontrándole nada menos que un cuchillo de 25 centímetros, bien guardadito en la bolsa delantera del pantalón. ¡Vaya combinación de necesidades básicas y peligros potenciales!.

Juan de Dios fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas y a disposición del juez calificador en turno.

El hombre fue consignado al Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida y/o lo que resulte.

Y como cereza del pastel, el cuchillo fue asegurado como evidencia, porque aunque parezca surreal, hay quienes salen a la calle con más filo que sentido común.