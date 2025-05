Lavacoches es atropellado en Frontera y se retira del lugar sin aparentes lesiones

FRONTERA, COAH. – El atropellamiento de un conocido lavacoches, apodado "La Pechuga", provocó la movilización de agentes de Control de Accidentes la tarde del lunes, en el cruce de la carretera federal número 30 y la calle Cesáreo Castro, en la colonia Morelos de Ciudad Frontera.

Según los primeros reportes, el hombre fue embestido por un Nissan March blanco. Sin embargo, al notar la inminente llegada de las autoridades, "La Pechuga" se puso de pie y se retiró por su cuenta, aparentemente sin presentar lesiones de gravedad.

Cuando los elementos de tránsito arribaron al lugar del incidente, el afectado ya no se encontraba presente, por lo que procedieron a entrevistar al conductor del automóvil involucrado. Dado que no hubo denuncia ni solicitud de atención médica, las autoridades no tomaron medidas legales contra el automovilista.