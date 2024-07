Azota a su mujer con palote de las tortillas

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido por elementos preventivos en la colonia 21 de Marzo, tras agredir a su pareja con el palote de las tortillas mientras le exigía el almuerzo.

La víctima, Karina, de 23 años, interceptó a los oficiales asignados a la unidad 226 cuando salía de su casa, marcada con el número 1217 de la calle 46, tras ser golpeada por su pareja.

"Me pegó mi pareja solo porque le dije que estaba cansada. Le pedí que me esperara pues estaba cansada al llegar del hospital, pero me pegó un puñetazo en la cabeza, luego tomó el palote de las tortillas y me lo azotó en el brazo. Entren y deténganlo," dijo Karina a los policías.

Ante esta denuncia, los oficiales ingresaron a la vivienda y arrestaron a José Fernando Guajardo Cubillos, quien no se detuvo a pesar de la presencia de sus hijos y su cuñada.

José Fernando fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal junto a la víctima, quien formuló cargos en su contra por el delito de violencia familiar y/o lo que resulte. El agresor fue turnado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres para el seguimiento legal correspondiente.