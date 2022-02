´Cae´ copia de ´Brincos Dieras´

MONCLOVA, COAH.-Un adicto a los inhalantes que se autonombró como el payaso "Brincos Dieras de Monclova" fue detenido por elementos de la Policía Municipal la tarde de ayer, pese a que los hizo reír contándoles unos cuantos chistes.

En el Departamento de Control Legal de Detenidos de la cárcel municipal, el improvisado cómico respondió al nombre de Pedro Rodríguez García de 42 años de edad, vecino de la calle Miguel de Cervantes, número 336, de la colonia Obrera.

Fue a las 16:40 horas, cuando elementos municipales asignados a la patrulla 163, sorprendieron a Rodríguez García drogándose en la vía pública, quien para intentar evitar su arresto, empezó a contarles chistes a los Policías.

Los uniformados no pudieron evitar la carcajada al escuchar el repertorio del comediante improvisado, quien los sorprendió cuando les dijo "pasó la Policía y me asusté", inocentemente un oficial le preguntó "¿Por qué?" y el hombre le respondió "pues no tengo licencia para manejar tanta belleza".

Aún más rieron los oficiales cuando le pidieron al gracioso sujeto que los acompañara a la Comandancia Municipal, ya que su respuesta fue "para que se meten de Policías si son miedosos", pero aun así fue arrestado.

Finalmente, el acusado quien se comparó con el payaso "Brincos Dieras", fue entregado al juez calificador en turno, quien se encargaría de su situación jurídica.

