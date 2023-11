Cae obrero de bicicleta; le duele más memoria usb que el golpe

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de una constructora resultó con una herida en el rostro luego de caer de su bicicleta cuando regresaba a su hogar por las calles de la Zona Centro.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron hasta el cruce de la calle Sevilla con Hinojosa luego que vecinos, al escuchar un fuerte golpe, vieron tendido en el pavimento a Jorge Luis Grimaldo de 54 años, especulando que había sido arrollado por un vehículo.

Sin embargo, a la llegada de las autoridades, el empleado de Oti Construcciones indicó que iba rumbo a su casa en el Fraccionamiento Aguilar, escuchando su música en una bocina que tiene amarrada a su bicicleta como de costumbre, cuando de pronto al bajar la pronunciada loma de la calle Sevilla, los frenos le hicieron una mala jugada.

"Lo que más me duele no es el golpe, es que se me dañó la usb con mis cumbias, traía más de 5000" dijo Jorge Luis luego de ser atendido por la lesión con la que resultó a la altura de la nariz.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se movilizaron al lugar luego que los vecinos indicaron que el ciclista había sido embestido por un vehículo, no obstante descartaron lo anterior al entrevistarse con el lesionado.

Tras ser atendido por los paramédicos, Jorge Luis vio apesarado su bocina mientras trataba de reparar su memoria, la cual indicó acababa de comprar para amenizar su trayecto en bicicleta.