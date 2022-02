Capturan a ´La Hormiga´

MONCLOVA, COAH.- "No me robé nada, la bici me la encontré tirada" dijo a las autoridades el reconocido delincuente apodado "La Hormiga" al ser sorprendido huyendo con una bicicleta que acaba de hurtar de una vivienda de la colonia Plan de Guadalupe.

Se trata de José Enrique Berrones Zúñiga, quien a pesar de sus 22 años, ya cuenta con un largo y negro historial por el que tiene cuentas pendientes con la Fiscalía General del Estado.

La detención de "La Hormiga" ocurrió la mañana de ayer, cerca de las 10:00 horas cuando oficiales de la unidad 170 lo sorprendieron llevándose una bicicleta que robó de la casa de Laura Leticia Villa, de 41 años, ubicada en la calle 12 del mencionado sector.

"Ayúdenme, ese que va allá se robó la bicicleta de mi hijo" dijo la afectada a los oficiales al lograr que detuvieran su marcha, señalando a "La Hormiga".

De inmediato, los uniformados le dieron alcance y lo cuestionaron sobre la procedencia del vehículo ligero, y aunque aseguraba que lo encontró tirado, la afectada pudo comprobar que era propiedad de su hijo.

Por ello, los guardianes del orden aseguraron a "La Hormiga" junto a la bicicleta, la afectada formuló cargos en su contra, lo que causó que fuera turnado ante el Ministerio Público bajo el cargo de robo simple.

Cabe señalar que mientras que "La Hormiga" se encontraba detenido en las celdas municipales, detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a constatar que se tratara del mismo sujeto que tiene cuentas pendientes por destinos casos de robo.

