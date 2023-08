Capturan a menor; cargado de 'motita'

MONCLOVA, COAH - Por correr como si se preparara para una competencia de atletismo cuando vio una patrulla de la Policía, un adolescente levantó sospechas y fue capturado en posición de una considerable cantidad de hierba seca, verde y con aroma similar a la marihuana.

El menor de 16 año que levantó sospechas y solo se hizo de delito al correr como si se preparara para participar en la carrera de velocidad de los 100 metros planos, fue identificado como Yuriel "N", quien tiene domicilio en la colonia Eva Sámano.

Los hechos se dieron el jueves a las 06:20 horas, cuando los oficiales de la unidad 229 de la Policía Preventiva recorrían la colonia Ampliación Las Flores, dónde realizaban acciones de vigilancia para prevenir delitos.

Así detectaron que un joven de actitud sospechosa, los vio en la patrulla y corrió despavorido huyendo por la calle Isabel Amalia y la intersección con la avenida Las Torres.

Al no poder perder ni dejar atrás a los uniformados, que se fueron tras él iniciando una persecución que terminó hasta que le dieron alcance metros más adelante.

"Que quieren pues, uno ya no puede ni hacer ejercicio o que, solo salí a correr y voy a la tienda a comprar leche, además no me pueden hacer nada porque soy menor, estoy chiquito y en pleno crecimiento" dijo Yuriel "N" en su defensa al mismo tiempo que los Policías lo sometían para practicarle una revisión.

Tras ser sometido para pasar por una minuciosa inspección corporal, Yuriel "N" fue despojado de un envoltorio que contenía la hierba en "greña", la cual traía oculta entre sus pertenencias, motivo por el que fue arrestado, remitido en los separos de la Comandancia Municipal y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Especializado en menores infractores bajo la comisión del delito de posesión de narcóticos y lo que resulte.