Causa choque al evadir alto

Ciudad Acuña, Coah.- La falta de respeto a los señalamientos de tránsito sigue siendo una de las principales causas de accidentes en Ciudad Acuña. Este sábado, un nuevo incidente se registró en la Zona Centro, cuando un vehículo se atravesó en una intersección, provocando un choque.

Elementos de seguridad acudieron al cruce de las calles Iturbide y Manuel Acuña, donde se reportó el choque. El responsable fue identificado como Gabriel Martínez Hernández, de 52 años, quien conducía un Chevrolet Beat 2018 de color gris con placas de Coahuila. Según los informes, Martínez Hernández se atravesó en la intersección, impactando contra un Dodge Charger 2019 de color blanco, con placas de Texas, conducido por José Ignacio Domínguez, de 21 años.

Afortunadamente, el impacto no fue grave y no se registraron lesionados, por lo que no se requirió la intervención de los elementos de Cruz Roja. Este accidente es un recordatorio de la importancia de respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de incidentes.