Causa daños en la casa de su ex suegro

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó tras las rejas por causar daños a la vivienda que habitaba y que su ex suegro, por más de 20 años, le prestó para vivir a pesar que ya no se encontraba con su hijo, pues emigró a los Estados Unidos.

Fue la tarde de ayer, cuando la ex cuñada de Azalea Ibarra Juárez, de 41 años, llegó a la casa de su padre, ubicada en la calle Montealbán, número 1002, de la colonia Pedregal de San Ángel, para exigirle que se saliera del domicilio.

Sin embargo, Azalea, ´por los suyos´, se amachó y se rehusó a salirse de la casa de quien fue suegro, lo que desencadenó una trifulca en la que tuvieron que intervenir las autoridades municipales.

Debido que ambas mujeres se insultaban, los representantes de la ley optaron por llevar a Azalea y a su ex cuñada a la Comandancia, donde hablaron con el juez calificador para explicarle la situación.

La ex cuñada de Azalea la acusó de no querer entregar la casa que su padre les prestó a su hermano y su mujer, mientras estaban juntos, pero luego todo se complicó cuando él se fue a Estados Unidos, terminando la relación con Ibarra Juárez. No obstante, a pesar de ya no estar con el hijo del dueño de la casa, Azalea siguió viviendo en la casa.

Tras calmar los ánimos entre las damitas, el juez ordenó que fueran liberadas, pero poco le duró el gusto a Azalea, pues al causar destrozos en la casa que su ex suegro le prestó por más de 20 años, fue arrestada por la Policía al ser denunciada por la familia de su ex.

Azalea fue remitida a la Comandancia, donde ahora si acabó encerrada en una celda bajo una falta administrativa considerada menor.