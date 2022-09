Choca con contenedor

MONCLOVA, COAH.- Un vehículo fue abandonado luego que su conductor se impactó contra un contenedor ubicado en la Zona Centro, mismo que al ver lo sucedido decidió dejar el lugar y huir con rumbo desconocido.

Fue en el cruce de las calles Juárez con Florencia de la Zona Centro por donde el conductor se desplazaba a exceso de velocidad y al llegar a una curva pronunciada derrapó y terminó impactando un contenedor, dejando el vehículo inservible.

Esta situación asustó al conductor, que aparentemente huyó del lugar para no ser identificado, por lo que no fue localizado por los Policías, quienes a pesar que dieron algunos rondines no lograron ubicarlo.

También lee: Abusan de niña de diez años