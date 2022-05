Choca contra retroexcavadora

MONCLOVA, COAH.- Por no respetar su distancia el conductor de una camioneta Ford 150 gris de reciente modelo se impactó con una retroexcavadora dejando miles de pesos en daños materiales.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana del día de ayer en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari a la altura de la empresa Joyson

Según testigos de los hechos la pick up no guardó su distancia lo que provocó el accidente destrozando la parte derecha de la unidad, afortunadamente no hubo personas lesionadas, al lugar acudieron elementos de tránsito para deslindar responsabilidades.

