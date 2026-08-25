Provoca choque y huye; deja a estudiante lesionada

MONCLOVA, COAH.- Una estudiante de preparatoria terminó con molestias físicas luego de que el automóvil en el que viajaba fuera impactado por otro vehículo cuyo conductor presuntamente ignoró un alto y escapó tras provocar el accidente.

El percance ocurrió durante la mañana en calles de la colonia Tierra y Esperanza, donde la adolescente, de 17 años, se dirigía a su plantel educativo cuando ocurrió el choque.

Detalles del accidente

La joven viajaba como acompañante en un Suzuki que circulaba por la calle 16 de Septiembre hacia el poniente. Al llegar al cruce con la calle 18, un automóvil Kia azul habría cruzado sin respetar el señalamiento de alto y terminó impactando al compacto.

Tras el golpe, el Suzuki salió proyectado y terminó estrellándose contra un Chevrolet Malibu que permanecía estacionado, dejando daños materiales en las unidades involucradas.

El conductor del Kia, lejos de permanecer en el sitio para responder por los daños, aceleró y escapó antes de que pudieran obtener sus datos.

Atención a la estudiante

Paramédicos de Cruz Roja acudieron para valorar a la estudiante, quien presentó algunas molestias físicas que no fueron consideradas de gravedad y no requirieron hospitalización.

Elementos de Peritaje Municipal acudieron para realizar las diligencias y tratar de ubicar al responsable, pero no lograron localizarlo.

Los afectados fueron orientados para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que se investigue el caso y el responsable responda por los daños ocasionados.