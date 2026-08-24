Dos conductores resultan heridos en accidente en Nadadores

NADADORES, Coah.- Dos conductores resultaron con diversas molestias físicas luego de verse involucrados en una aparatosa carambola sobre la carretera federal 30, donde una camioneta pick-up habría provocado el accidente y posteriormente su conductor abandonó el vehículo.

El percance se registró cerca de las 21:20 horas de ayer, en las inmediaciones del punto conocido como El Vampiro, hasta donde se desplazaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender el reporte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, una pick-up de color rojo impactó por alcance a un Toyota Camry blanco, conducido por Jesús Palacios, vecino de San Buenaventura.

Tras recibir el golpe, el Camry fue proyectado hacia el carril contrario, por donde en ese momento circulaba una Nissan X-Trail blanca, manejada por Pablo Galindo, originario de La Madrid.

La trayectoria del Toyota terminó provocando un choque frontal contra la camioneta, dejando a ambos conductores con diversas molestias físicas.

Jesús Palacios señaló a las autoridades que la pick-up habría sido la unidad que desencadenó la serie de impactos. Sin embargo, su operador se retiró del lugar antes de que arribaran las autoridades.

Elementos policiacos realizaron recorridos por la zona y encontraron la camioneta señalada como responsable metros adelante, aunque se encontraba abandonada.

Las autoridades efectuaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

Posteriormente, el Toyota Camry y la Nissan X-Trail fueron retirados mediante el servicio de grúa y llevados a un corralón, mientras se buscaba establecer un acuerdo para cubrir los daños.

A pesar de lo aparatoso del accidente, las molestias físicas que presentaron los conductores no fueron consideradas de gravedad.