´Cobijan´ Bomberos a abuelito

MONCLOVA, COAH. - Un adulto mayor que se encuentra en silla de ruedas y empapado por la lluvia fue abordado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de brindarle un rompe vientos y una cobija para cubrirlo de las inclemencias del tiempo, ya que no pudieron resguardarlo al no estar acondicionado aun el albergue.

Fue la mañana de ayer cuando el hombre fue visto por los rescatistas sobre la calle Zaragoza cruce con calle Venustiano Carranza, temblando de frío.

Esto luego de haberse mojado con la lluvia que se registró la mañana de ayer, al encontrarse en situación de calle.

Los Bomberos no dudaron en detenerse para brindarle algo con que cubrirse, pero no pudieron resguardarlo debido que el albergue aún no está acondicionado para las personas vulnerables.

Aunque los Bomberos se ofrecieron a llevarlo a un lugar donde pudiera resguardarse, el hombre mayor se negó, asegurando que se quedaría en el sitio sin importarle poner en riesgo su salud.