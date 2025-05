Colapsa ex drogadicto por abusar de medicamento

MONCLOVA, COAH.- La mañana del sábado, un hombre identificado como Gerardo Rocha, de 35 años de edad, fue encontrado tirado entre aguas estancadas sobre la avenida Constitución, tras sufrir una severa alteración neurológica provocada por el abuso de un medicamento que le fue recetado para controlar los ataques de Parkinson que padece como secuela del consumo de drogas.

El incidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Jiménez, donde elementos preventivos se movilizaron al recibir el reporte de una persona que aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, tirada sobre la vía pública.

Al llegar, encontraron a Gerardo empapado y con notables alteraciones en su sistema nervioso. Al ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, el afectado reveló que había ingerido una dosis elevada de Ternovag de 250 miligramos, un medicamento que le fue prescrito por su médico para controlar los temblores ocasionados por su condición.

Según señalaron las autoridades, Gerardo es vecino de la calle Álamo, en la colonia Héroes del 47, y su situación fue confirmada por un familiar que acudió al sitio. Su padre, don Gerardo Rocha, explicó que esta no era la primera vez que su hijo abusaba del fármaco, lo que ya ha ocasionado varios episodios similares en el pasado.

"Me lo llevaré a la casa pues ya anteriormente ha abusado del medicamento, lo llevo al hospital y me dicen que no pueden hacer nada, solo esperar a que se termine el efecto de las pastillas", expresó el padre mientras ayudaba a su hijo a abordar su automóvil.

Afortunadamente, el afectado no presentó lesiones graves y fue trasladado a su domicilio bajo cuidado de sus familiares, sin que fuera necesaria una intervención médica mayor. Las autoridades recomendaron monitorear su estado y seguir estrictamente el tratamiento médico para evitar nuevas crisis.