Dejan casa sin guardián y les roba menor patín

MONCLOVA, COAH.- Aprovechando que el guardián de una familia de la colonia Independencia andaba acompañando a su amo fuera del hogar, un adolescente se robó un patín pero para su mala suerte fue sorprendido por los afectados, quienes llamaron a la Policía.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, alrededor de las 13:30 horas, cuando la familia de Bonifacio Contreras Vázquez, detectó al adolescente sacando del porche de su hogar, marcado con el número 519, de la calle División del Sur, el patín de uno de los nietos del afectado.

Al ver lo anterior, los afectados llamaron a la Policía, quienes lograron asegurar a Ricardo ´N´, de 17 años, vecino de la colonia Independencia, cuando pretendía escapar llevándose el patín.

"Me dijeron en la casa que para que me llevaba al perro, ahí andaba a la vuelta. El perro no deja que nadie se acerque a la casa, pero se fue a seguirme y este muchacho aprovechó para agarrar el patín de mi nieto" indicó don Bonifacio a Periódico La Voz de Monclova.

El afectado, el menor y el patín fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal. El adolescente quedó a disposición del juez, asegurado en el área destinada a menores infractores mientras que don Bonifacio se entrevistó con las autoridades para formalizar cargos en contra del escurridizo ladrón que a plena luz del día hurtó el patín de su domicilio, por lo que fue consignado al Ministerio Público especializado en menores infractores.