Denuncia por estafa a supuesto militar

MONCLOVA, COAH.- Una ciudadana emprendedora denunció que fue víctima de estafa al realizar ventas por Internet y ofreció recompensas para recuperar un teléfono celular Iphone 12 mini, color negro azulado, con 87% de batería.

Explicó que el estafador se hace pasar por un supuesto teniente del 105 Batallón de Infantería, al que ya denunció a las autoridades correspondientes

'La terminación del imei 6216, a quien se lo vendan no le servirá de nada más que meterse en problemas, aparte de que será bloqueado. La transferencia nunca se vio reflejada, cuidado cuando venden acepten efectivo, hoy me pasó a mi aparte la persona me amenazó diciendo que sabía dónde trabajaba y tenía mi número de cuenta y teléfono, no es cualquier cosa hacerse pasar por una persona de alto rango, la persona me mandó una foto de la credencial del supuesto teniente y aparte me pedía la cantidad de 1750 pesos, que según para liberar la transferencia por problemas de banco' indicó la afectada en su denuncia pública en la red social, Facebook.

Cindy Guillen denunció la estafa de la que fue víctima y para ofrecer una recompensa a quien le regrese el teléfono.