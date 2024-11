Desata ´machetero´ persecución policiaca

MONCLOVA, COAH.- Un ´machetero´ identificado como Gabriel Ceniceros fue detenido por la Policía Municipal luego de desatar una movilización policiaca al amenazar de muerte a una mujer y negarle el paso frente a la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas, cuando Elsa Borrego, quien se dirigía a una cita con el cardiólogo en la Clínica 7 del IMSS, tuvo problemas para circular por la calle Jesús Silva, en la Zona Centro.

Según relató Elsa, Ceniceros, quien descargaba libros frente a la UANE, se colocó en medio de la vía para controlar el tránsito de manera arbitraria y le cerró el paso. Al intentar avanzar, Elsa fue confrontada por el hombre, quien comenzó a gritarle que la mataría, además de intentar romper los vidrios de su auto con un cono de tráfico.

"Traté de pasar y se me fue encima; me empezó a gritar que me iba a matar mientras trataba de quebrar los vidrios con un cono de los naranjas. Al ver que llamaba a la Policía, se subió al camión y le dieron", declaró la afectada.

La llamada de Elsa, quien seguía el camión de cerca, activó una persecución que se extendió hasta el Sector El Pueblo, finalizando en la calle Mina, donde la Policía Municipal logró interceptar el camión en el que viajaba Ceniceros. La mujer, aún alterada, señaló al agresor ante los oficiales, quienes procedieron a arrestarlo.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó en manos del juez. La afectada expresó su intención de proceder legalmente, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del incidente.