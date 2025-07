Detenido camión tras persecución en San Buenaventura

San Buenaventura, Coahuila. - Una intensa persecución se desató la tarde de ayer en la Carretera Federal número 30, cuando un camión cuyo conductor se negaba a detenerse fue perseguido por las fuerzas de seguridad de los municipios de Castaños, Monclova, Frontera y San Buenaventura. Los hechos generaron momentos de gran tensión y expectación entre los automovilistas que transitaban por la vía al ver el despliegue policiaco. El incidente comenzó cuando la unidad comenzó a evadir a las autoridades, lo que dio lugar a una persecución que se extendió por varios kilómetros desde el municipio de Castaños, tomando el conductor de la pesada unidad el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Aunque los motivos exactos por los cuales el conductor se negó a detenerse aún no han sido aclarados, las autoridades, pues la persecución continuó hasta la Carretera Federal número 30, a la altura del Ejido 8 de Enero. Durante la persecución, testigos presenciales aseguraron haber escuchado lo que parecían ser detonaciones de arma de fuego. Algunos conductores sugirieron que fueron los agentes municipales quienes dispararon al aire como medida para intentar que el conductor detuviera la marcha, mientras otros afirmaron que se trató de explosiones del escape de la pesada unidad lo que se escucharon finalmente como detonaciones de algún tipo de arma. Sin embargo, esta versión fue negada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que aseguró que no se habían producido detonaciones durante la acción. Finalmente, gracias a la coordinación de las fuerzas de seguridad municipales, la persecución concluyó con la detención del camión en el municipio de San Buenaventura. Las autoridades confirmaron que una persona fue detenida en relación con los hechos, aunque no se han revelado más detalles sobre su identidad o las razones detrás de la intensa movilización de las unidades de las distintas corporaciones, que llevaron finalmente la captura del conductor.