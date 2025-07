Detenida Agresora por Ataque a Bebé en Plaza de Monclova

MONCLOVA, COAH – Una mujer, aparentemente fuera de sí, le dio una patada a una bebé que se encontraba en brazos de su madre mientras la abuela las acompañaba sentadas en la Plaza Principal de la Zona centro.

La agresiva mujer, identificada como Erika Martínez Zapata, de 47 años, vecina de la colonia Guerrero, fue arrestada por las autoridades municipales.

El incidente ocurrió cerca de las 12:10 horas, cuando la madre y la abuela de la pequeña disfrutaban de un momento tranquilo en la plaza, sin imaginar que una desconocida irrumpiría en su espacio personal de forma tan violenta.

Sin motivo aparente, Erika se acercó y le propinó una patada a la bebé, quien aún no había alcanzado ni los tres meses de vida.

Alarmada, la madre de la pequeña y su abuela pidieron rápidamente el apoyo de la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar de los hechos y arrestaron a la mujer.

La agresora fue trasladada a la Comandancia Municipal para su procesamiento. Mientras tanto, oficiales de la Policía Violeta se encargaron de acompañar a la madre y la abuela de la recién nacida para presentar su declaración.

Afortunadamente, al ser revisada por un médico legista, se determinó que la bebé no presentaba ninguna lesión grave. Debido a esto, Erika Martínez Zapata fue remitida a las celdas municipales por una falta administrativa, ya aunado a su estado mental no fue posible su consignación al Ministerio Público. Sin embargo, las autoridades no descartan tomar medidas adicionales si se llegara a comprobar alguna alteración de su salud debido al ataque.