Detienen a ex regidor

MONCLOVA, COAH.- En un sorpresivo incidente ocurrido durante la madrugada del sábado, el ex regidor Pedro Magaña fue detenido por autoridades municipales tras protagonizar un altercado en las instalaciones de Seguridad Pública. Magaña, visiblemente alterado, intentaba intervenir en la detención de su hijo, Dexter México Magaña, quien fue asegurado durante un operativo antialcohol por conducir en estado inconveniente.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando elementos de Tránsito que realizaban un filtro antialcohol en la zona de la Ciudad Deportiva, detectaron a varios conductores bajo los efectos del alcohol. Entre los detenidos se encontraba Dexter México Magaña, de 21 años, quien fue trasladado junto a otros infractores a las instalaciones del Departamento de Seguridad Pública.

Mientras se procedía con el registro de los detenidos, Pedro Magaña, de 52 años, irrumpió en el área de barandilla exigiendo la liberación de su hijo. Trascendió que el ex regidor comenzó a grabar con su teléfono celular, desobedeciendo las indicaciones de los uniformados de no tomar fotografías ni videos. "Las esposas que le colocamos son por la seguridad tanto de él como de nosotros", le explicó uno de los oficiales. No obstante, Magaña hizo caso omiso, elevando el tono de su voz y lanzando insultos contra los policías.

Aunque los oficiales le pidieron a Magaña que se retirara del área de detenidos y esperara afuera, se negó a colaborar, continuando con su actitud altanera y obstruyendo el trabajo de los agentes. Ante la negativa de Magaña de abandonar el lugar y tras varios intentos fallidos por contener la situación, el juez calificador en turno ordenó que fuera detenido por causar disturbios y entorpecer el trabajo de las autoridades.

Pedro Magaña fue arrestado por una falta administrativa, y su hijo, Dexter México Magaña, fue presentado ante el juez en turno para definir su situación por conducir en estado de ebriedad.