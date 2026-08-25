Hallan a trabajador dormido dentro de obra

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de la constructora Prisma fue detenido luego de ser localizado semidesnudo, dormido y presuntamente bajo los efectos de sustancias ilícitas dentro de una vivienda en construcción de la colonia Villas del Norte.

El detenido fue identificado como Guido Zacarías Baltazar Santiago, de 60 años, con domicilio en la colonia Del Río, quien, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba dentro de la obra cuando fue descubierto por personal de seguridad privada.

Los guardias realizaban sus labores de vigilancia cuando se percataron de que el trabajador permanecía dormido al interior del inmueble y solicitaron la intervención de la Policía Municipal.

Al acudir al sitio, los oficiales localizaron a Baltazar Santiago semidesnudo y, a un costado, una pipa hechiza que presuntamente era utilizada para consumir cristal, por lo que procedieron a asegurarlo.

El hombre fue trasladado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación legal y establecer lo que proceda respecto a la presencia de las sustancias y los objetos encontrados en el lugar.

La construcción forma parte de un proyecto de la constructora Prisma en la colonia Villas del Norte.