Dormita músico y tumba luminaria

MONCLOVA, COAH.- Por dormitar cuando conducía un automóvil Saturno Aura, modelo 2017, color gris, un ebrio automovilista estrelló su coche contra una luminaria del alumbrado en el exterior del parque Xochipilli 1.

El choque ocurrió el jueves a la 1:20, de la madrugada en la calle Adolfo López Mateos y de avenida Sussan Lou Pape, frente al parque de Golf El Socorro.

Jonathan, el ebrio automovilista dijo a los elementos de la Policía Municipal que es músico y que se quedó dormido por cansancio, mientras conducía rumbo a su domicilio.

"Me dedico a la música últimamente he tenido mucho trabajo, ya iba para mí casa, vengo de festejar el aniversario con mi novia solo me tomé un par de cervezas, dijo Jonathan conductor del automóvil Saturn Aura, a los Oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Al elaborar el peritaje y determinar que Jonathan causó daños materiales al municipio valuados en veinte mil pesos, los elementos de la Policía Municipal, arrestaron al alcoholizado automovilista y lo trasladaron a la Comandancia Municipal, para que resuelva su situación legal.