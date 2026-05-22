Accidente fatal en Monclova: volcadura cobra la vida de un hombre

MONCLOVA, COAH. - La mañana de este viernes terminó en tragedia sobre la carretera estatal número 24, luego de que un hombre de 67 años perdiera la vida tras sufrir una violenta volcadura cuando se desplazaba en dirección al municipio de Candela.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas a la altura del kilómetro 5, en una curva considerada de alto riesgo por automovilistas que frecuentan el tramo carretero entre Monclova y Candela.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, Ernesto De León conducía un automóvil Chevrolet Aveo color rojo cuando presuntamente el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de la unidad. El vehículo abandonó la carpeta asfáltica y se proyectó hacia la terracería, donde comenzó a dar múltiples volteretas.

La fuerza del impacto destrozó gran parte de la carrocería y aplastó severamente el techo del automóvil. El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos y murió prácticamente de manera instantánea debido a las lesiones sufridas.

Conductores que pasaban por el sector realizaron el reporte al sistema estatal de emergencias al observar la unidad completamente volcada fuera de la carretera.

Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de corporaciones estatales acordonaron la zona para evitar otro percance y facilitar las labores de investigación. Más tarde acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias para determinar la mecánica exacta del accidente.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares.