Estrangula y a su ex por preguntarle sobre su ruptura

MONCLOVA, COAH.- Por tratar de estrangular y agredir a su ex novia, a la que se ofreció llevar a su trabajo, un joven de 22 años fue consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres al ser asegurado por guardias de seguridad del Mall Paseo Monclova, quienes lo entregaron a la Policía.

Solo porque su ex, Keila 'N', le pidió una explicación por haber terminado su relación, Josué Omar Morado Hernández de 22 años de edad, vecino de la colonia Petrolera, perdió la cordura al llegar al estacionamiento del Mall.

La víctima explicó que salió de su casa con rumbo a su trabajo, establecido en el Mall, cuando Josué la interceptó en su camioneta y se ofreció a llevarla.

Con la intención de saber el motivo por el cual la terminó, Keila 'N' accedió al 'aventón' sin imaginar que sus cuestionamientos solo desatarían la furia de su ex.

"Llegamos al estacionamiento y me empezó a decir que me bajara, me tomó del cuello, tratando de que me bajara, pero donde me apretó el cuello, perdí el conocimiento pero la puerta del copiloto se abrió y mi cuerpo quedó colgando hacia afuera. Los guardias se dieron cuenta y lo aseguraron" detalló la víctima a las autoridades.

Ante el señalamiento directo de la afectada, los representantes de la ley se encargaron de asegurar a Josué, quien aceptó haber perdido los estribos, hecho por el que fue arrestado y llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas mientras el juez realizaba su consignación bajo el cargo de violencia familiar.