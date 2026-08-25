Explosión de transformador deja sin luz a vecinos

FRONTERA, COAH.- La explosión de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó alarma entre vecinos de la colonia Occidental, luego de que una falla en el equipo generara fuego y afectara el suministro eléctrico en el sector.

El incidente se registró alrededor de las 22:30 horas de ayer, en el cruce de las calles Cuauhtémoc e Ignacio Allende, donde residentes escucharon una fuerte explosión y posteriormente observaron fuego en la zona del transformador.

La falla ocasionó la interrupción del servicio de energía eléctrica en varias viviendas y también afectó temporalmente las líneas de telefonía e Internet.

Respuesta de Emergencia

Elementos de Protección Civil y Bomberos Frontera acudieron al sitio para acordonar el área y evitar que los vecinos se acercaran, mientras se solicitaba la presencia de trabajadores de la CFE.

Minutos después, personal de la paraestatal arribó para controlar la situación y realizar las maniobras necesarias para reparar la falla y restablecer el suministro eléctrico.

Impacto en la Comunidad

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque la explosión generó momentos de tensión entre las familias que se encontraban en el sector.