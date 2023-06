Hija golpea su madre por que la sorprendio grabandose desnuda

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 20 años, con capacidades diferentes, atacó a su madre, luego que la descubrió grabándose mientras se bañaba, hecho por el que fue arrestada por elementos de la Policía Municipal.

América 'N' es la joven que, a pesar de tener 20 años, tiene mentalidad de una menor de 13 años, según lo dio a conocer su madre, Maribel 'N'.

Fue la tarde de ayer cuando la madre de familia descubrió a su hija grabándose desnuda dentro del baño, por lo que le reclamó haciéndole ver el daño que podría hacer a su persona si ese video caía en malas manos.

"Se me fue encima, no la podía controlar, por eso llamé a la Policía. Ya una vez se me perdió, se fue con una 'gorda' de su trabajo y me la regresó hasta otro día a las cinco de la tarde. Ella tiene un ligero retraso, no está del todo bien, por eso yo me quedo con mi nieta de un año y siete meses. Temo que se vuelvan a aprovechar de ella, por eso cuido lo que hace." detalló la madre de América 'N'.

La Policía Municipal acudió hasta el domicilio de Maribel 'N', localizado en calles del Centro, logrando calmar los ánimos, llevando a ambas partes a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde la joven quedó detenida por alterar el orden público.