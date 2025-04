Ignora alto y se estrella en troca

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró en calles de la Zona Centro la noche del lunes, luego que el conductor de un automóvil Mazda ignoró una señal de alto y terminó estampándose contra una camioneta.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de la calle Cuauhtémoc con Francisco I. Madero, donde Enos de la Torre Medellín, de 38 años y con domicilio en la colonia Independencia de Castaños, circulaba en su Mazda gris a toda velocidad sin detenerse ante el alto correspondiente.

La imprudencia le salió cara, pues terminó impactando de lleno contra la camioneta que conducía Roberto Reyes Pérez, provocando considerables daños en ambos vehículos, aunque fue el Mazda el que se llevó la peor parte, quedando prácticamente inservible.

Testigos dieron aviso a las autoridades y de inmediato acudieron al lugar socorristas del Cuerpo de Bomberos para revisar a los involucrados, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el peritaje correspondiente.

El accidente dejó no solo daños materiales de consideración, sino también una lección que al parecer muchos conductores aún no aprenden: los señalamientos viales no están de adorno.