Incendia pirómano vivienda

MONCLOVA, COAH.-Al provocar un incendio en una casa de la colonia Progreso, un adicto a las sustancias tóxicas desató la movilización del cuerpo de bomberos del departamento de Protección Civil y de Policías Municipales que procedieron con su arresto.

El pirómano que fue arrestado por los Guardianes del Orden, se identificó como José Treviño Mora de 26 años de edad quién dijo ser ex militar.

"Lo que pasa es que no tengo gas no tengo estufa, me estaba haciendo de cenar, yo soy el velador de aquí la casa es de mi amigo, la vez pasada le robaron el marco de la puerta", dijo el toxicómano al ser arrestado por los representantes de la ley.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Oficiales de Seguridad Pública y los integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, se encargaron de cerrar las calles 5 de Febrero y Progreso para hacer las maniobras y atacar el incendio hasta que lograron sofocarlo.

Después de que fue acusado por los vecinos del lugar de causar el siniestro, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la comandancia municipal donde fue encarcelado los separos quedando encerrado al menos hasta que se le bajó lo drogado.